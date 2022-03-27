Кабмин сократил срок подачи заявок на "єПідтримку"

Кабинет Министров сократил время подачи заявок на получение помощи в рамках "єПідтримки". Так заявки будут приниматься до 31 марта включительно, сообщает РБК-Украина.

Кабинет Министров Украины сократил срок подачи заявок на получение помощи в рамках программы "єПідтримка".

Окончательной датой подачи заявок стало 31 марта.

Отметим, что в начале марта Кабмин анонсировал материальную помощь украинцам в размере 6,5 тысяч гривен. Их могли получить жители регионов, в которіх проходили боевіе действия.