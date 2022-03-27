Зеркаль: Украина работает над исключением России из МАГАТЭ

Украина работает для исключения России из Международного агентства по атомной энергии или отстранения россиян от должностей в Секретариате МАГАТЭ из-за захвата украинских атомных электростанций, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказала советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

"Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике".

В Минэнерго убеждены, что политика "ядерного терроризма", которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС, является неоспоримым основанием для этого.