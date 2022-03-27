Чехия заморозила имущество граждан РФ на сотни миллионов крон

Глава правительства Чехии Петр Фиала заявил, что в республике уже начали работать санкции против России. Власти заморозили имущество граждан РФ на сотни миллионов крон, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил в эфире Radio Prague International.

По словам премьер-министр, правительство Чехии планирует изменить действующее законодательство, чтобы сделать процедуру более энергичной и эффективной. Фиала также добавил, что Чехия продолжит поставки оружия в Украину.