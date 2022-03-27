В Энергодаре депутат от ОПЗЖ заявил, что создал "совет города"
Депутат городского совета Энергодара от ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил, что создал "совет самоорганизации города", который якобы будет выполнять функции городской власти, и объявил себя его руководителем, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили местные СМИ.
"Я, Шевчик Андрей, депутат энергодарского горсовета, информирую вас, что с 27 марта в городе начинает работать "общественный совет самоорганизации города", – заявил он.
По словам депутата от ОПЗЖ "совет" организован "для коммуникации всех небезразличных ответственных горожан".
Он добавил, что у него есть поддержка Союза афганцев и Энергодарского козачества.
В свою очередь мэр города Дмитрий Орлов сообщил, что этот "совет" не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.
"Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Владимировичем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины", – отметил он.
Ранее депутаты энергодарского горсовета сложили с себя полномочия, чтобы не сотрудничать с оккупационной власть.