В Энергодаре депутат от ОПЗЖ заявил, что создал "совет города"

Депутат городского совета Энергодара от ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил, что создал "совет самоорганизации города", который якобы будет выполнять функции городской власти, и объявил себя его руководителем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили местные СМИ.

"Я, Шевчик Андрей, депутат энергодарского горсовета, информирую вас, что с 27 марта в городе начинает работать "общественный совет самоорганизации города" , – заявил он.

По словам депутата от ОПЗЖ "совет" организован "для коммуникации всех небезразличных ответственных горожан".

Он добавил, что у него есть поддержка Союза афганцев и Энергодарского козачества.

В свою очередь мэр города Дмитрий Орлов сообщил, что этот "совет" не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.

"Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Владимировичем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины" , – отметил он.

Ранее депутаты энергодарского горсовета сложили с себя полномочия, чтобы не сотрудничать с оккупационной власть.