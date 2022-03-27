В Британии сообщили, в каком случае снимут санкции с России

Британия не планирует ослаблять наложенные на Россию санкции, пока не произойдет полное прекращение огня и выход российских военных из Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью Sunday Telegraph сказала министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

"Санкции могут быть сняты только после полного прекращения огня и выхода (российских войск из Украины – ред.), но также обязательства, что после этого не будет новой агрессии", - отметила Трасс .

Она подчеркнула, что в противном случае санкции будут возвращены.

Лиз Трасс добавила, что Западу нужно действовать жестко, чтобы добиться мира.

"Не думаю, что они (Россия) сейчас серьезно ведут переговоры. Поэтому нужно усиливать санкции", - отметила глава МИД. Ранее в интервью она выразила мнение, что Кремль использует переговоры для того, чтобы отвлечь внимание и дать время своим войскам перегруппироваться .

Ее американский коллега Энтони Блинкен ранее также заявил, что санкции с России могут быть сняты после "безвозвратного" вывода российских сил с территории Украины.