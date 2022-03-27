Мэр Ивано-Франковска с гуманитарной миссией попал под обстрел возле Чернигова

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под обстрел оккупантов недалеко от Чернигова, когда направлялся в окруженный город с гуманитарной миссией. В результате несколько человек из группы получили ранения, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Марцинкива в Facebook.

"Мы с гуманитарной миссией ехали в Чернигов, чтобы помочь городу, который, фактически, - окружен. Но мы были обстреляны врагом, обстреляли наш транспорт. К счастью, все-живы. Есть несколько ребят, которые ранены. Я хочу поблагодарить нашего водителя Андрея, его профессионализма. Он приложил максимум усилий, чтобы мы отделались легко" , - рассказал мэр.

По его словам, из Ивано-Франковска в Чернигов перевозили средства связи и другую гуманитарную помощь, которая нужна людям и военным.