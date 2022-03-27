Беннет: Израиль твердо стоит на стороне народа Украины

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль твердо стоит на стороне Украины. При этом он подчеркнул, что Израиль создал полевой госпиталь в Украине для ухода за ранеными и делает все возможное, чтобы помочь прекратить войну России против Украины, сообщает РБК-Украина.

"Что касается войны в Украине, Израиль твердо стоит на стороне народа Украины и собирается продолжать наши усилия, чтобы помочь уменьшить страдания и прекратить кровопролитие" , - заявил он.

Беннет добавил, что Израиль направил лучшие медицинские команды для создания самого современного полевого госпиталя на территории Украины.