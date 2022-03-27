ВСУ показали трофейные Торнадо-У, захваченные у российских оккупантов
ВСУ захватили два бронированных Урала модели Торнадо-У у российских оккупантов в Черниговской области, сообщает Новое время.
"Эти два грузовика влетели в копеечку РФ, потому что сошли с конвейера в 2021 и имеют незначительный пробег. Это именно тот случай, когда российская оборонная промышленность работает в пользу Украины", — говорится в сообщении Оперативного командования Север в Facebook.
Также ВСУ сообщили, что уничтожили колону оккупантов и ликвидировали два Тигра, танк, а также два грузовика с боекомплектами.
Ранее СМИ сообщали, что Вооруженные силы Украины сейчас имеют больше танков, чем у них было в начале войны благодаря тому, что захватили их у оккупантов.