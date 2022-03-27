Макрон не согласился с Байденом, который назвал Путина "мясником"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не употреблял бы в адрес российского диктатора Владимира Путина слова, которые употребил президент США Джо Байден, в частности, назвав его мясником — чтобы сохранять возможность вести какой-то диалог с президентом РФ, сообщает Новое время.

Как сообщает France24, Макрон предостерег от дальнейшей эскалации «ни в словах, ни в действиях».

"Мы хотим остановить войну, которую начала Россия против Украины, без войны. Это цель… И если стремиться к этому, тогда нужно отказаться от эскалации в словах и действиях. Мы, европейцы, не должны подвергаться какой-либо эскалации. Мы, европейцы, не должны забывать о своей географии и истории. Мы не в состоянии войны с русским народом" , — сказал Эммануэль Макрон, подчеркнув, что Европа больше не в реалиях «холодной войны» между Москвой и Вашингтоном.

Макрон добавил, что в ближайшие два дня он планирует очередной разговор с Путиным, чтобы организовать эвакуацию мирных жителей из Мариуполя, потерпевшего гуманитарную катастрофу из-за российских обстрелов и бомбардировок.

Макрон предостерег от «цинизма российской стороны» по поводу гуманитарных коридоров и подчеркнул, что от РФ ожидают уважения норм международного гуманитарного права.

"Это не должна быть гуманитарная операция, которая сыграет на руку России" , - подчеркнул президент Франции.

Президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу 26 марта встретился с украинскими беженцами, где назвал Путина мясником.

Также Байден во время выступления в Варшаве вечером 26 марта сказал о Путине, что «этот человек не может оставаться у власти».

Позже представитель Белого дома заявил, что американский президент не имел в виду изменение режима в России: «Мнение президента заключалось в том, что Путину нельзя позволить иметь власть над своими соседями или регионом».

Также в Белом доме сообщили, что этих слов не было в тексте выступления Байдена, пишет CNN.

Ранее Байден также называл Путина военным преступником и диктатором-убийцей.