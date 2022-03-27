Папа Римский призвал остановить войну, пока она не уничтожила человечество

Папа Римский призвал остановить войну, пока она не уничтожила человечество
Фото: Facebook

Папа Римский Франциск призвал политических лидеров остановить войну на Украине, пока она не уничтожила человечество, сообщает Украинская правда.

Об этом Папа Римский написал в Twitter.

На странице Папы опубликована серия сообщений на украинском, русском и английском языках.

"Перед лицом опасности самоуничтожения, человечество должно осознать, что пора остановить войну, стереть ее с человеческой истории, прежде чем она сотрет человеческую историю. Каждый политический лидер должен задуматься и посвятить себя этой цели!".
"Война уничтожает не только настоящее, но и будущее. С начала агрессии против Украины каждый второй ребенок стал беженцем. Это уничтожает будущее, наносит болезненные травмы самым маленьким и невинным. В этом – зверство войны, являющееся варварским и святотатским действием!".
"Мы не должны привыкать к войне! Мы должны вместо этого превратить сегодняшнее возмущение в завтрашнее обязательство. Ибо если из этой истории мы выйдем такими же, какими были прежде, то все, определенным образом, будем виноваты".
"Каждый день войны усугубляет ситуацию для всех. Поэтому снова обращаюсь с призывом: хватит, остановите это, остановите оружие, двигайтесь серьезно к миру!".

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