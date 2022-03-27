Папа Римский призвал остановить войну, пока она не уничтожила человечество

Папа Римский Франциск призвал политических лидеров остановить войну на Украине, пока она не уничтожила человечество, сообщает Украинская правда.

Об этом Папа Римский написал в Twitter.

Before the danger of self-destruction, may humanity understand that the moment has come to abolish war, to erase it from human history before it erases human history. May every political leader reflect and dedicate themselves to this! — Pope Francis (@Pontifex) March 27, 2022

На странице Папы опубликована серия сообщений на украинском, русском и английском языках.

"Перед лицом опасности самоуничтожения, человечество должно осознать, что пора остановить войну, стереть ее с человеческой истории, прежде чем она сотрет человеческую историю. Каждый политический лидер должен задуматься и посвятить себя этой цели!".

"Война уничтожает не только настоящее, но и будущее. С начала агрессии против Украины каждый второй ребенок стал беженцем. Это уничтожает будущее, наносит болезненные травмы самым маленьким и невинным. В этом – зверство войны, являющееся варварским и святотатским действием!".

"Мы не должны привыкать к войне! Мы должны вместо этого превратить сегодняшнее возмущение в завтрашнее обязательство. Ибо если из этой истории мы выйдем такими же, какими были прежде, то все, определенным образом, будем виноваты".

"Каждый день войны усугубляет ситуацию для всех. Поэтому снова обращаюсь с призывом: хватит, остановите это, остановите оружие, двигайтесь серьезно к миру!".