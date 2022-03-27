Нацполиция: на Запорожье обнаружили семь тел со следами пыток

На временно оккупированной российскими войсками территории города Пологи Запорожской области во время тушения пожара дома были найдены тела мужчин и женщин с колото-резаными ранами и повреждениями термического действия, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице ГУ Нацполиции в регионе.

"27 марта на временно оккупированной территории работниками государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области в городе Пологи были осуществлены меры по ликвидации возгорания дома. После этого спасатели обнаружили семь трупов мужского и женского пола с признаками насильственной смерти, а именно колото-резаными ранами в области грудной клетки и повреждениями в результате термического действия" , — указано в сообщении.

Напомним, во время боев 24-25 марта российские оккупанты сожгли старинную церковь с уникальным иконостасом 18 века в селе Лукьяновка Киевской области.