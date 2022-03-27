Глава МИД Франции о Мариуполе: это будет "общая вина", если мы ничего не сделаем
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время международной пресс-конференции в Дохе поднял вопрос войны России против Украины. В частности, он призвал помочь Мариуполю, который находится в осаде, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает французское издание Devdiscourse.
"Мариуполь - яркий пример военной осады, а военные осады - это ужасные войны, потому что мирное население уничтожается. Страдания ужасны", - заявил французский министр.
Глава МИД Франции добавил, что мир должен помочь Мариуполю, или это будет "общая вина".
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что для деблокады осажденного Мариуполя нужно дополнительное вооружение.