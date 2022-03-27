Переговоры с Россией: Арахамия заявил, что новый раунд состоится в Турции

Новый раунд переговоров делегаций из Украины и России состоится 28-30 марта в Турции, сообщает Деловая столица.

Об этом в Facebook сообщил член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта" , — написал он.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина якобы готова согласиться на четыре требования россиян из шести, в частности отказаться от членства в НАТО и признать русский язык как второй государственный.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на 25 марта никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов переговоров нет.