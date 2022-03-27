В оккупированном Приазовье пропала мобильная связь украинских операторов

Сегодня в Бердянске, Мелитополе и других населенных пунктах украинского Приазовья, которые оккупированы войсками России, пропала мобильная связь. Украинские операторы ищут причину решение. Из-за этого не работают банковские терминалы, сообщает Новое время.

На временно оккупированном побережье Азовского моря в Донецкой и Запорожской областях сегодня исчезла мобильная связь украинских операторов Vodafone-Украина, Киевстар и Lifecell. Об этом начали сообщать в локальных чатах таких городов, как Бердянск, Мелитополь и др. Одновременно исчезла возможность рассчитываться в торговых точках банковскими картами.

"Наблюдаем временное отсутствие услуг в Мелитополе, Бердянске, и далее на побережье. Сейчас специалисты компании пытаются найти возможность для возобновления связи" , — сообщили в пресс-службе Vodafone-Украина.

Редакция ожидает ответа от других операторов мобильной связи.

Собеседники в НБУ и в нескольких крупных коммерческих банках сообщили, что никаких решений по отключению банковских терминалов в населенных пунктах, временно оккупированных войсками Российской Федерации, не принималось. Однако они допустили, что сложности могут быть связаны с отсутствием мобильной связи.