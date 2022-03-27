Зеленский отметил необходимость победы над Россией: но "идеальной" не будет

Идеальной победы Украины в войне против России не будет, однако она необходима всему украинскому обществу, сообщает Деловая столица.

Об этом Зеленский рассказал во время интервью в эфире украинских телеканалов.

Так, президент рассказал, что в настоящее время власть Украины много говорит в контексте переговоров с Россией. Зеленский добавил, что вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком делают много непубличных вещей на международном уровне.

Глава государства объяснил, что хочет, чтобы все то, что делают власти, журналисты, военные и все люди, а также жертвы – было не напрасным.

"Это должно привести к прекращению войны, к победе в нашем понимании. Идеальной победы не будет, но она нужна нам – как стране, которая этого заслуживает и заслужила. Я точно знаю, что глобальная победа будет в целом" , – заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что люди хотят услышать, какой будет Украина завтра. Зеленский также отметил, что Украина "завтра" уже наступила, однако украинским властям приходится заниматься войной.

Он объяснил, что "у нас страна объединенных – мы уже в этом победили. А дальше, чтобы мы ни делали – все будет на высоком уровне".

Президент Украины также добавил, "что может и цена дорогая, но мы стали в мире лидерами, а не за кулисами".

"Наша страна для всего мира перестала быть частью России, это важно" , — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в воскресенье, 27 марта, Зеленский также дал интервью российским СМИ. Это произошло впервые после начала широкомасштабного наступления войск РФ на Украину.