ОВА: в Луганской области в результате обстрелов погиб ребенок, еще 2 ранены

В Луганской области в результате обстрелов российских захватчиков одного ребенка нашли мертвым, еще два человека получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Боровском погиб ребенок, еще двое травмированных – один ребенок.

Враг прицельно обстреливал Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Боровское, Воеводовку".

В течение суток 27 марта из-за обстрелов произошло 3 пожара в жилых домах по области. Из-под завалов удалось эвакуировать шестерых жителей.

По данным военной администрации, оккупанты разрушили 4 многоэтажки, 5 частных домов и еще 3 постройки.

Кроме того, более 100 тысяч человек находятся без электроснабжения в результате обстрелов: 14 населенных пунктов частично без света, 21 отключены полностью.