Украина после войны может оказаться в экономической ловушке

Эксперты прогнозируют, как будет восстанавливаться отечественная экономика после войны, сообщает Сегодня.

Обезумевшая Россия нанесла нашей стране огромный экономический ущерб. Уничтожены множество предприятий и инфраструктурных объектов. Ущерб оценивают в суммы от 500 млрд долларов до 2,5 трлн долларов. За все это должна будет заплатить Россия, а Запад обещает предоставить нашей стране программу экономической помощи — аналог Плана Маршалла для Германии после Второй мировой войны.

"Сегодня" поговорили с экспертами, чтобы понять, как максимально эффективно использовать эти средства.

Последствия отказа от российского газа

Сейчас Украина обращается ко всем странам ЕС с просьбой ввести эмбарго на покупку российских энергоносителей – нефти и газа. Европа пока не готова полностью пойти на это и обещает закончить процесс отказа от российского газа в период до 2027 года.

С одной стороны, это лишит агрессора средств для ведения войны. С другой стороны, от этого пострадаем и мы. Ведь несмотря на войну, наша страна продолжает качать российский газ в Европу. Если транзит прекратится, то и у нас будут потери. А значит, надо развивать собственную добычу газа.

"Украине необходимо развивать собственные месторождения газа, а также вкладывать средства в развитие альтернативной энергии. Это огромный пласт работ: от непосредственно производства до хранения и развития полноценной инфраструктуры распределения. Тут, конечно, без инвестиций извне не обойтись, но работать в этом направлении надо", – говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Некоторые эксперты и вовсе предлагают не отказываться от российского газа, а вводить на него высокий налог, например, на уровне 90%, и эти средства отправлять в фонд восстановления Украины.

Не отдавать восстановление на аутсорс

Еще одна проблема, которая ждет Украину, это отток специалистов за рубеж. При этом восстанавливать страну после войны будет некому. Сейчас эксперты прогнозируют, что до 1 млн из трех миллионов выехавших украинцев может остаться за рубежом.

А если учесть, что покинули страну в основном женщины, то к ним могут потом присоединиться и мужчины. Ведь запрет на выезд со временем отменят.

"На будущее в качестве риска восстановления можем учитывать отток кадров за границу, кто сможет найти там работу. Не исключено, что страны ЕС найдут способ застраховать себя от того, что беженцы навсегда останутся у них, и начнут отказывать им в продлении права пребывания в ЕС. В этом случае переселенцы-беженцы будут искать временную работу, а не постоянную и по окончании войны вернутся домой в Украину", – говорит аналитик компании Esperio Александр Болтян.

Если же украинцы не вернутся домой, то в восстановлении нашей страны будут принимать участие работники из других стран. А это приведет к тому, что деньги, потраченные на восстановление, покинут экономику Украины.

Также эксперт говорит, что есть риск того, что все инвестиции будут осваивать иностранные компании.

"Может возникнуть ситуация, что компании, которые будут восстанавливать экономику, потребуют мажоритарное владение бизнесом на территории нашей страны. Следовательно, Украине будет принадлежать все меньше и меньше активов на территории нашей страны", – говорит эксперт.

По словам эксперта, Запад до войны не сильно доверял нашим элитам из-за коррупции и карманных судов, которые могли нарушать права инвесторов. Украине нужно будет решать эту проблему, чтобы восстановить доверие партнеров.

Помощь должна быть безвозмездной

Еще одна ловушка для Украины может заключаться в том, что вся помощь Запада будет не бескорыстной, а очередными кредитами, которые нам придется отдавать на фоне разрушенной экономики. Поэтому эксперты советуют власти настоять на списании нашей стране всех внешних долгов, а также максимально либерализовать законодательство, чтобы привлекать западный бизнес.