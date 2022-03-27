Генштаб ВСУ: склад российских боеприпасов угрожает ЧАЭС

Российским военным разрешили применять старые и некондиционные боеприпасы, которые могут детонировать даже при погрузке или транспортировке — это грозит разрушением изоляционных сооружений над четвертым блоком ЧАЭС, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

"Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражения им не только Украины, но и других стран Европы. Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы и предостережения и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции" , — пишет пресс-служба.

Российские оккупанты ежедневно транспортируют десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии и минометных боеприпасов через коридор, который проходит через Припять и расположен рядом с изоляционными сооружениями. Хранение этих боеприпасов осуществляется в соседнем городе, который также расположен недалеко от АЭС.

"По имеющейся информации, российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы" , — добавляет пресс-служба.

Данные боеприпасы имеют риск детонации во время загрузки или же транспортировки.

Как сообщалось, 24 марта на захваченную оккупантами Чернобыльскую АЭС прибыла группа российских пропагандистов, чтобы снять новые фейковые видео о работе станции.