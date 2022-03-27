АТБ начала прямой импорт продуктов из Польши, стран Балтии и Турции

На полках магазинов АТБ появится продукция импортного происхождения без маркировок на украинском языке. Таким образом сеть сможет оперативно обеспечивать украинцев продуктами питания благодаря либерализации импортных поставок украинским правительством, сообщает УНИАН.

О старте собственного импорта по новым регуляторным правилам сообщили в пресс-службе АТБ, подчеркнув, что собственный импорт сети не имеет никакого отношения к гуманитарным поставкам организаций или волонтерских движений.

"Для обеспечения продовольственной безопасности страны и осуществления оперативного и максимального наполнения магазинов продуктами питания и товарами первой необходимости, компания АТБ-маркет на платной основе импортирует товары без указания на каждой единице продукции соответствующей маркировки на украинском языке" , — уточнили в пресс-службе АТБ.

Как известно, такой импорт товаров без маркировок на украинском языке позволило правительство своим постановлением №234 от 09.03.2022 г. "О мерах по обеспечению и условиях военного положения бесперебойного снабжения импортируемых пищевых продуктов и кормов". Как известно, ею временно для преодоления дефицита товаров и продуктов на украинском рынке разрешен импорт продукции без дублирования маркировок на украинском языке. А предоставление каждому потребителю информации о пищевом продукте осуществляется по требованию.

Собственный импорт сети АТБ - это продукты питания и товары первой необходимости из Польши, стран Балтии, Чехии, Италии и Турции. Эти поставки призваны преодолеть дефицит товаров украинского производства.

"Корпорация АТБ запустила собственные прямые импортные поставки продуктов питания и товаров первой необходимости в магазины торговой сети АТБ. Такое решение компания приняла, с учетом недостаточного количества соответствующих предложений от украинских производителей на внутреннем рынке, что обусловлено военными действиями и нахождением их на оккупированных территориях" , — сообщили в АТБ.

В перечне импортируемых продуктов питания и товаров - мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, сухие концентраты супов и каш, кондитерские изделия, чаи и тому подобное. В настоящее время прямые импортные поставки в магазины сети АТБ организованы из Польши, Чехии, Италии, стран Балтии и Турции, в первую очередь, для Киевского, Одесского, Николаевского и Харьковского регионов. В дальнейшем компания планирует увеличить перечень импортируемых товаров и расширить количество регионов для их поставки.

С начала полномасштабной военной агрессии на территории Украины корпорация "АТБ" предоставила стране и украинцам помощь на сумму более 150 млн грн. В бюджет Украины на поддержку обороноспособности корпорация АТБ перечислила 100 миллионов гривен. Украинцы получают от АТБ гуманитарную помощь продуктами питания и товарами первой необходимости, общий объем таких гуманитарных проектов превысил 50 миллионов гривень. Основные усилия АТБ направляет на оказание помощи мирным жителям во время эвакуационных мероприятий, населению в городах прямых боевых столкновений, медицинским учреждениям и детской больницам, волонтерским организациям и движениям, местам временного пребывания переселенцев. Сейчас в магазинах АТБ разворачивается общенациональная программа сбора помощи продуктами, вещами первой необходимости и экипировки для Вооруженных сил Украины и подразделений территориальной обороны — собственными грузовиками АТБ адресно доставляет десятки тонн помощи воинам украинских боевых соединений.