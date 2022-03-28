Упрощен процесс присоединения к электросетям
Несколько часов вместо года: в Украине кардинально упростили процесс присоединения к электросетям, сообщает UBR.
Энергорегулятор упростил процесс на время военного положения и назвал объекты, которые могут подключиться бесплатно за несколько часов.
Нацкомиссия, которая регулирует вопросы в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) 26 марта приняла постановление, которое кардинально упрощает порядок временного присоединения электроустановок к системе распределения в период действия военного положения в стране. Об этом заявили в пресс-центре регулятора.
Согласно сообщению, первоочередно и бесплатно к электросетям будут подключаться важные для государства объекты – предприятия "Укроборонпрома", Министерства экономики и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, объекты Вооруженных сил, правоохранительных и других органов.
В то же время подключение будет временным. Кроме того, были утверждены и другие изменения в процесс подключения:
- услуга по присоединению будет предоставляться в максимально сжатые сроки и с минимальным пакетом документов;
- заказчикам предоставят возможность выполнять строительно-монтажные работы самостоятельно;
- стоимость услуги будет определяться на основании фактических расходов;
- присоединять будут электроустановки, предназначенные исключительно для потребления электрической энергии.
Такая упрощенная процедура временного присоединения электроустановок будет действовать только во время военного положения в Украине.