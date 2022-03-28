Упрощен процесс присоединения к электросетям

Несколько часов вместо года: в Украине кардинально упростили процесс присоединения к электросетям, сообщает UBR.

Энергорегулятор упростил процесс на время военного положения и назвал объекты, которые могут подключиться бесплатно за несколько часов.

Нацкомиссия, которая регулирует вопросы в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) 26 марта приняла постановление, которое кардинально упрощает порядок временного присоединения электроустановок к системе распределения в период действия военного положения в стране. Об этом заявили в пресс-центре регулятора.

Согласно сообщению, первоочередно и бесплатно к электросетям будут подключаться важные для государства объекты – предприятия "Укроборонпрома", Министерства экономики и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, объекты Вооруженных сил, правоохранительных и других органов.

В то же время подключение будет временным. Кроме того, были утверждены и другие изменения в процесс подключения:

услуга по присоединению будет предоставляться в максимально сжатые сроки и с минимальным пакетом документов;

заказчикам предоставят возможность выполнять строительно-монтажные работы самостоятельно;

стоимость услуги будет определяться на основании фактических расходов;

присоединять будут электроустановки, предназначенные исключительно для потребления электрической энергии.

Такая упрощенная процедура временного присоединения электроустановок будет действовать только во время военного положения в Украине.