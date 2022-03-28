Ушедшие с рынка РФ корпорации получат в Украине специальную награду

Офис президента Украины будет отмечать специальной наградой международные корпорации, которые быстро и полностью ушли с рынка России из-за агрессии против нашей страны, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Как рассказал руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, это спецнаграда "Отличие мира".

"С огромной благодарностью от украинского народа в этот переломный момент нашей истории. Они заслуживают уважения украинцев и людей всего мира. Ведь безразличие и молчание - это соучастие" , - подчеркнул чиновник.

Ермак отметил, что Украина продолжает активно вести работу с мировыми брендами, чтобы они покидали российский рынок.