ОВА о ракетным ударе на Волыни: ракета была выпущена из Беларуси

Ракетный удар на Волыни был осуществлен крылатой ракетой, выпущенной со стороны Республики Беларусь. Сейчас на месте работают спасатели, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

По предварительным данным, информации о жертвах нет.

Как сообщалось, в Луцке раздались взрывы, сообщил мэр города Игорь Полищук. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко уточнил, что оккупанты атаковали нефтебазу в городе.