"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 28 марта, в котором также есть поезда на международные рейсы, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Эвакуационные поезда на 28 марта

Харьков:

11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород

Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп

Краматорск:

13:00 - №282/281 Краматорск - Львов

16:00 - №284/283 Краматорск - Львов

Одесса:

22:32 - №238/237 Одесса - Ужгород

Другие:

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая

16:10 - 7931 Покровск - Днепр

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Международные эвакуационные рейсы на 28 марта

Польша:

07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*

08:30 - 715/716 Киев-Пас - Винница* (11:25) - Пшемысль*

10:30 - 901/902 Днепр - Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)

17:02 - 814/813 Львов - Хелм

18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*

19:13 - 67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев - Хелм*

* билеты в продаже

Словакия:

11:35 №8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице* (прибытие 13:49)

16:50 №961 Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице* (прибытие 18:13)

* билеты в продаже

Венгрия:

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь*

12:30 №33 Мукачево - Будапешт*

16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*

* билеты в продаже

Румыния:

23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)

Австрия:

14:07 №749/750 Киев - Львов (21:00) - Вена