Луганская ОВА: ВСУ вытесняют оккупантов из Рубежного

Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из одного района в Рубежном. При этом враг продолжает обстреливать мирных жителей.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

За сутки ВСУ отбили 5 атак врага, а в ответ получили огонь по мирным жителям – повреждены дома в Северодонецке и Рубежном.

Россияне не в состоянии продвинуться дальше, поэтому продолжают срываться на мирных жителях – за последнюю ночь обстреляны дома.

"О трагедии в Боровском с гибелью ребенка и ранением еще одного уже известно всем. Вчера ВСУ вытеснили врага из одного из районов Рубежного. Всего в Луганской и Донбассе за день мы отбили 5 массированных атак российской армии – уничтожены танки, БМП, автотранспорт противника" , - говорится в сообщении.

Пока была относительная тишина, спасателям удалось включить еще одну насосную станцию ​​в Рубежном и предоставить людям воду.