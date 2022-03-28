Производитель дронов Baykar Makina представил беспилотник с украинским двигателем

Турецкий производитель дронов Baykar Makina провел презентацию прототипа нового боевого БПЛА. Первые полеты крупного беспилотника должны состояться в 2023 году, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Национальная беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma. MUIS будет оснащен реактивным двигателем. Сообщается, что новинка сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu.

В ноябре 2021 года Baykar заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта MİUS. По предварительным данным, максимальная скорость нового БПЛА составит 800 км/ч, а грузоподъемность – не менее 1500 кг.