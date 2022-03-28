МИД: Словения направила в Киев временного поверенного

Временный поверенный в делах Словении в Украине Боштьян Лесяк прибыл в Киев и приступил к работе, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении МИД Словении.

"Город пуст, вдалеке слышны сигналы тревоги и взрывы, в остальном жизнь у оставшихся в столице идет нормально" , – отметил дипломат по прибытии, добавив фото рядом с посольством в Киеве и флагами ЕС и Словении.

Boštjan Lesjak je varno prispel v Kijev, kjer bo začel z delom začasnega odpravnika poslov R Slovenije ???????? v Ukrajini ????????.“Mesto je prazno, slišijo se alarmi in detonacije v daljavi, sicer pa življenje za tiste, ki so ostali v prestolnici, poteka normalno,” je dejal ob prihodu. pic.twitter.com/4DA0iI0jwc — MFA Slovenia (@MZZRS) March 27, 2022

По информации министерства, ответственный за Украину посол Словении Томаж Менцин, выехавший из Киева в начале войны, продолжает свою работу из города Жешув на польско-украинской границе, где также работают многие другие послы, аккредитованные в Украине.

Лесяк, по данным словенских СМИ, – подполковник словенской армии. Он был гражданским членом наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине в период с 2015 по 2019 год на Донбассе.

Как сообщает Primorske, Лесяк работал в Минобороны, но в соответствии с Законом о иностранных делах его должны были направить в Украину по поручению Министерства иностранных дел. Поэтому до его отъезда его должны были перевести в МИД, где он работал в течение нескольких дней.

Премьер-министр Янез Янша ранее заявил, что словенская дипломатическая миссия в Киеве будет работать на уровне временного поверенного в делах с полными полномочиями на время чрезвычайной ситуации. Кто будет временным поверенным в делах, он не сообщил, но отметил, что появилось несколько волонтеров.