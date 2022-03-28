Байден заявил, что не призывал к смене режима в России
Президент США Джо Байден заявил журналистам в воскресенье, что не призвал к смене режима в России в своем заявлении в воскресенье в Польше, сообщает Украинская правда.
"Нет", - сказал Байден в ответ на громкий вопрос репортера c пресc-пула, который спросил, призывает ли президент к смене режима.
Вопрос к президенту США возник из-за субботнего комментария Байдена после завершения выступления перед Королевским замком в Варшаве.
"Ради Бога, этот человек не может оставаться при власти", - сказал Байден о президенте России Владимире Путине.
Другие официальные лица администрации Байдена попытались прояснить его слова.
"Мнение президента заключалось в том, что Путину нельзя разрешить осуществлять власть над своими соседями или регионом", - сказал представитель Белого дома.
Соединенные Штаты не имеют стратегии смены режима в России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в воскресенье.
Республиканцы категорически заявили, что замечания Байдена являются досадной ошибкой.