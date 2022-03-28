Представительство ОП в АР Крым в Херсоне заявило о взломе оккупантами

Российские оккупанты в Херсоне взломали офис представительства президента Украины в АР Крым. Граждан предупреждают о возможных провокациях со стороны врага.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление представительства, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"27 марта стало известно о неправомерном проникновении оккупантов в наш офис в Херсоне: взломали двери, сняли государственный флаг и вероятно вынесли технику и документы, которые оставались в помещении представительства. Соответствующие факты проверяются компетентными органами. Вместе с тем, не исключаем провокаций и призываем граждан быть осторожными и пока воздержаться от посещения офиса" , – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Офис представительства в Херсоне временно прекратил работу в связи с боевыми действиями и новым этапом агрессии РФ на территории Украины.