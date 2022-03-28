Кабмин утвердил план мероприятий по эвакуации предприятий на запад Украины

Кабинет министров утвердил План неотложных мероприятий по перемещению в случае необходимости производственных мощностей субъектов хозяйствования с территорий, где ведутся боевые действия и/или есть угроза боевых действий, на безопасную территорию. Все действия нужно выполнить до конца марта, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в распоряжении от 25 марта 2022 г. № 246-р.

План включает следующие пункты: