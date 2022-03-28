Кабмин утвердил план мероприятий по эвакуации предприятий на запад Украины
Кабинет министров утвердил План неотложных мероприятий по перемещению в случае необходимости производственных мощностей субъектов хозяйствования с территорий, где ведутся боевые действия и/или есть угроза боевых действий, на безопасную территорию. Все действия нужно выполнить до конца марта, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Об этом говорится в распоряжении от 25 марта 2022 г. № 246-р.
План включает следующие пункты:
- Определение перечня субъектов хозяйствования, которые нуждаются и/или имеют намерения относительно перемещения с территорий, где ведутся боевые действия и/или есть угроза боевых действий, на безопасную территорию
- Определение перечня свободных производственных площадей, которые могут использоваться перемещенными предприятиями, и создание с этой целью единой базы данных (цифровой карты)
- Подготовка предложений по упрощению порядка передачи в аренду государственного и коммунального имущества
- Содействие оперативному выделению подвижного состава железных дорог для перевозки производственного оборудования предприятий, в частности по представлению областных военных администраций
- Разработка механизма возмещения стоимости перевозки имущества предприятий и утверждение тарифов на перевозку АО "Укрпошта" без составления отдельных смет
- Обеспечение оперативного подключения производственных мощностей перемещенных предприятий к газо-, водо -, электроснабжению и другим инженерным коммуникациям
- Проработать вопрос предоставления компенсаций предприятиям за подключение к электроснабжению
- Проработка вопроса о переносе срока уплаты процентов по кредитам (займам), предоставленным отечественными банками перемещенным предприятиям с целью возобновления производства
- Проработка возможности формирования заказа для военно-промышленного комплекса, а также решение вопросов относительно критического импорта отдельных товаров
- Проработка вопроса упрощения процедур предоставления или передачи земельных участков для размещения производственных мощностей предприятий