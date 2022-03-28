Премьер: Словакия наградила Зеленского госпремией Александра Дубчека
Словакия наградила президента Украины Владимира Зеленского государственной премией имени Александра Дубчека, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
"Словакия наградила Зеленского государственной премией Александра Дубчека – словацким символом свободы и надежды", – написал он в своем Твиттере.
"Путин решил повторить в Украине то, что Советский Союз сделал в 1968 году в Чехословакии. Он использует военную силу, чтобы подавить человеческое стремление к демократии - это неприемлемо!", – добавил Хегер.