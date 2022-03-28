Разведка Британии: существенных изменений в расположении войск РФ за сутки не произошло

За последние 24 часа не произошло существенных изменений в расположении российских войск на оккупированной Украине. Об этом говорится в последнем разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает Европейская правда.

Текущая нехватка материально-технического обеспечения усугубляется отсутствием импульса и морального духа среди российских военных, а также агрессивными боевыми действиями украинцев, говорится в сообщении.

Россия получила больше преимущества на юге в районе Мариуполя, где продолжаются ожесточенные бои, в то время как Россия пытается захватить порт, отметили в британском министерстве.