Офис генпрокурора: в Украине 143 ребенка погибли из-за вторжения РФ

143 ребенка погибли и 216 ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет Россия, сообщает Интерфакс-Украина.

"Больше всего пострадало детей в Киевской – 67, Харьковской – 49, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 27, Запорожской – 21, Херсонской – 24, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях" , - сообщили в Офисе генпрокурора.

Из-за бомбежек и обстрелов повреждено 733 учебных заведения. 74 из них разрушены полностью. Самая плохая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.