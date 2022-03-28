Офис генпрокурора: в Украине 143 ребенка погибли из-за вторжения РФ
143 ребенка погибли и 216 ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет Россия, сообщает Интерфакс-Украина.
"Больше всего пострадало детей в Киевской – 67, Харьковской – 49, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 27, Запорожской – 21, Херсонской – 24, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях", - сообщили в Офисе генпрокурора.
Из-за бомбежек и обстрелов повреждено 733 учебных заведения. 74 из них разрушены полностью. Самая плохая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.
"Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - отмечено в сообщении.