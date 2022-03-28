Мэр: российские оккупанты покинули Славутич
Российские оккупанты, которые зашли в Славутич 26 марта, в воскресенье, 27 марта, выехали за пределы города. Город под украинским флагом. Об этом заявил мэр Юрий Фомичев в видеообращении, сообщает УНИАН.
"Они сделали свою работу, которую хотели сделать, - проверили город. Сегодня они завершили это и уехали. В городе их нет", - сказал Фомичев.
Чиновник опроверг фейки, что якобы местная власть сотрудничает с оккупантами и просила их о гуманитарной помощи.
"Никакого сотрудничества с оккупантами мы не ведем. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы. Нам не надо ничья гуманитарная помощь, нам всего хватает. Нам помогают из всех городов и городков Украины", — сказал Фомичев.