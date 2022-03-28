Тимошенко: за три недели Украина получила почти 150 тыс. тонн гумпомощи

В течение трех недель марта в Украину было ввезено 148 566 тонн гуманитарной помощи, которая оперативно отправляется из логистических центров в пункты выдачи и громады области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram﻿.

"Хочу поблагодарить неравнодушных людей, помогающих нашей стране, работников областных логистических хабов, Укрзализныци, водителей автотранспорта, волонтеров, всех, кто прилагает усилия, чтобы продукты, медикаменты, горючее, другие необходимые вещи попадали в те города, села, поселки, где людям сейчас труднее всего" , – написал он.

Фото: Kirill Timoshenko

Так, с помощью железной дороги в марте было отправлено 38 388 тонн гуманитарного груза. Также большую часть работы по доставке выполняют и автомобильные перевозчики, отметил Тимошенко.

Он добавил, что штаб и областные хабы работают слаженно и без излишней бюрократии.

Фото: Kirill Timoshenko

"Отдельная благодарность людям, которые на временно оккупированных территориях, куда нам удается отправить помощь, несмотря на риски разносят по домам продукты, лекарства, воду. Мы все – Украина! Победим!" – написал Тимошенко.