Минздрав: больницам передали сотни станций интернета Starlink
Медицинским учреждениям и учреждениям в сфере здравоохранения было передано 590 станций спутникового интернета Starlink компании SpaceX. Об этом, ссылаясь на Министерство здравоохранения Украины, сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что благодаря терминалам Starlink больницы получат бесперебойный доступ к спутниковому интернету.
А при перебоях со связью каждая станция сможет раздавать Wi-Fi.
"Это позволит больницам иметь доступ к спутниковому интернету даже в зонах, где из-за активных боевых действий временно отсутствует связь", – сообщили в министерстве.