Минздрав: больницам передали сотни станций интернета Starlink

Медицинским учреждениям и учреждениям в сфере здравоохранения было передано 590 станций спутникового интернета Starlink компании SpaceX. Об этом, ссылаясь на Министерство здравоохранения Украины, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что благодаря терминалам Starlink больницы получат бесперебойный доступ к спутниковому интернету.

А при перебоях со связью каждая станция сможет раздавать Wi-Fi.