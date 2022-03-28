Yle: Финские музеи помогут Украине в сохранении культурного наследия

Финские музеи помогут Украине в сохранении ее уникального культурного наследия от повреждений в результате боевых действий. Об этом, со ссылкой на Yle, сообщает Европейская правда.

Европейские музеи, в частности финские, получили запросы о помощи со всей Украины. Государственное музейное ведомство, Национальный музей и Национальная галерея Финляндии уже приступили к подготовке операции.

Главным образом помощь будет предоставлена ​​Национальному музею во Львове. Он получит, в частности, упаковочные материалы, необходимые для защиты произведений от повреждений.

Элина Анттила, генеральный директор Национального музея Финляндии, приняла участие в дистанционной встрече с Национальным музеем во Львове в четверг. На нем обсуждалось, чем могут быть полезны финские музеи.

Анттила подчеркнула, что кроме упаковочных материалов Львовскому национальному музею нужны регистраторы данных, которые используются для контроля температуры и влажности, чтобы обеспечить наилучшие условия хранения предметов.

По словам Анттилы, финские музеи пытаются оказать помощь как можно быстрее, поскольку "это общее культурное наследие для всех нас и его никак нельзя восстановить в случае разрушения".

Исторический центр Львова является одним из семи объектов Украины, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Только в Национальном музее во Львове насчитывается 180 000 предметов.