МВД: основные пожары в Чернобыле потушены, больших возгораний нет

Информация о масштабных лесных пожарах в Чернобыльской зоне устарела на несколько дней. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается пожаров. Действительно, достаточно много разгоняется информации о больших пожарах в Чернобыльской зоне. Это немножко устаревшая информация, потому что на самом деле несколько дней назад на больших территориях, до 8 тыс. гектар были пожары, и россияне действительно не пускали наших пожарных туда для того, чтобы потушить пожары.

К счастью, нам в принципе удалось потушить эти пожары. Говорить о том, что сейчас там есть большие возгорания, мы не можем, то есть сейчас более-менее стабильная ситуация" , - рассказал Денисенко в эфире телемарафона в понедельник.

Он подчеркнул, что радиационный фон в Киеве и Киевской области остается в пределах нормы.