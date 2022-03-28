Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 марта ориентировочно составили:
- личного состава – около 17 000 человек,
- танков ‒ 586 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1694 ед,
- артиллерийских систем – 302 ед,
- РСЗО - 95 ед,
- средства ПВО - 54 ед,
- самолетов – 123 ед,
- вертолетов – 127 ед,
- автомобильной техники - 1150 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66,
- специальная техника - 21,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.