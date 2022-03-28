Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – около 17 000 человек,
  • танков ‒ 586 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1694 ед,
  • артиллерийских систем – 302 ед,
  • РСЗО - 95 ед,
  • средства ПВО - 54 ед,
  • самолетов – 123 ед,
  • вертолетов – 127 ед,
  • автомобильной техники - 1150 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 73,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 66,
  • специальная техника - 21,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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