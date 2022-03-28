Зеленский: Джонсон помогает Украине больше других лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помогает Украине больше, чем другие лидеры, сообщает Новое время.

По его словам, "Великобритания определенно на нашей стороне" и "не занимается балансированием" .

"Да. Честно говоря, Джонсон — лидер, который помогает больше" , — сказал он в интервью Economist.

Зеленский заявил, что лидеры стран реагируют в зависимости от того, как ведут себя их избиратели.

"В данном случае Джонсон является примером" , — сказал он.

Зеленский разделил иностранные государства на категории: от тех, кто "хочет, чтобы конфликт закончился быстро любыми средствами, чтобы сохранить доступ к российским рынкам" , до тех, кто "поддерживает украинский народ и хочет, чтобы война закончилась быстро любой ценой" .