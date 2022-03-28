Зеленский: Джонсон помогает Украине больше других лидеров

Зеленский: Джонсон помогает Украине больше других лидеров
Фото: facebook.com/borisjohnson

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помогает Украине больше, чем другие лидеры, сообщает Новое время.

По его словам, "Великобритания определенно на нашей стороне" и "не занимается балансированием".

"Да. Честно говоря, Джонсон — лидер, который помогает больше", — сказал он в интервью Economist.

Зеленский заявил, что лидеры стран реагируют в зависимости от того, как ведут себя их избиратели.

"В данном случае Джонсон является примером", — сказал он.

Зеленский разделил иностранные государства на категории: от тех, кто "хочет, чтобы конфликт закончился быстро любыми средствами, чтобы сохранить доступ к российским рынкам", до тех, кто "поддерживает украинский народ и хочет, чтобы война закончилась быстро любой ценой".

"Британия определенно на нашей стороне. Она не выполняет балансировочный акт. Британия не видит альтернативы для выхода из ситуации. Британия хочет, чтобы Украина победила, а Россия проиграла, но я не готов сказать, хочет ли Британия, чтобы война затянулась или нет", — сказал он.

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