Зеленский: Джонсон помогает Украине больше других лидеров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помогает Украине больше, чем другие лидеры, сообщает Новое время.
По его словам,
"Великобритания определенно на нашей стороне" и
"не занимается балансированием".
"Да. Честно говоря, Джонсон — лидер, который помогает больше", — сказал он в интервью Economist.
Зеленский заявил, что лидеры стран реагируют в зависимости от того, как ведут себя их избиратели.
"В данном случае Джонсон является примером", — сказал он.
Зеленский разделил иностранные государства на категории: от тех, кто
"хочет, чтобы конфликт закончился быстро любыми средствами, чтобы сохранить доступ к российским рынкам", до тех, кто
"поддерживает украинский народ и
хочет, чтобы война закончилась быстро любой ценой".
"Британия определенно на нашей стороне. Она не выполняет балансировочный акт. Британия не видит альтернативы для выхода из ситуации. Британия хочет, чтобы Украина победила, а Россия проиграла, но я не готов сказать, хочет ли Британия, чтобы война затянулась или нет", — сказал он.