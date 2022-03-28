ГСЧС: в Украине обесточено более 1400 населенных пунктов

По состоянию на утро понедельника в Украине без электроснабжения остаются 1 402 населенных пункта, из них частично – 39. Об этом, ссылаясь на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время обесточено 1 тыс. 402 населенных пункта, из них частично – 39. Для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлечено 8 генераторов ГСЧС, из них 5 для обеспечения электроэнергией больниц", – говорится в сообщении.

Также уточняется, из-за боевых действий в Украине было эвакуировано более 993 тысяч человек.