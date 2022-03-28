Минобороны Турции сообщило о нейтрализации мины в Черном море

Минобороны Турции сообщило об обнаружении и нейтрализации мины в Черном море у берегов населенного пункта Игнеада вблизи границы с Болгарией, сообщает Интерфакс-Украина.

"Турецкие команды подводной обороны обезопасили и нейтрализовали морскую мину, найденную у побережья Игнеады недалеко от границы с Болгарией" , – цитирует турецкий канал TRT заявление Минобороны.

Ранее агентство "Анадолу" сообщило, что в зону происшествия была направлена группа морского спецназа.

В конце минувшей недели Минобороны уже сообщало о нейтрализации объекта, похожего на мину, в Босфорском проливе. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, "в результате экспертизы было установлено, что это была мина старого образца".