Малюська: количество обращений в МУС из-за преступлений РФ выросло до 42

В случае признания Международным уголовным судом (МУС) военных преступлений российских войск причастные к ним могут быть задержаны в любой стране, признающей юрисдикцию этого суда. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает Интерфакс-Украина.

"Все лица, совершившие преступления против человечности и геноцид, являются потенциально лицами, в отношении которых уже ведется расследование, так как 42 страны уже подали заявления и поддержали такое расследование МУС. Те лица, которых суд признает виновными, получат наказание в виде, например, длительного лишения свободы", – объяснил Малюська.

Он подчеркнул, что в случае приговора МУС дипломатические паспорта российских политических и военных лидеров, скорее всего, им не помогут – они будут задержаны, переданы в Гаагу и получат лишение свободы.

"То есть, это такой серьезный риск, которого россияне, очевидно, очень боятся", – уверен министр.

Ранее сообщалось, что 3 марта прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что после обращения 39 государств-членов суда МУС начинает полномасштабное расследование преступлений, связанных с военной агрессией РФ против Украины. Позже количество обратившихся в суд стран возросло до 41.