Свириденко: Украина уже понесла потери на сумму $564,9 млрд

Сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина от российского вторжения, уже достигла 564,9 миллиарда долларов, сообщает Левый берег.

Об этом заявила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, есть два метода подсчета потерь.

"Первый – это оценка потерь от непосредственных разрушений, второй – расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включая ухудшение экономической ситуации в государстве, рост безработицы, блокировку торговли, снижение потребительского спроса и т.д." , - объяснила она.

По данным Минфина:

потери инфраструктуры составляют 119 млрд долларов (разрушены и повреждены почти 8 тыс. км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты);

потери ВВП в 2022 году – 112 млрд долларов;

потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 тыс. автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек) – 90,5 млрд долларов;

потери предприятий и организаций – 80 млрд долларов;

потери прямых инвестиций в украинскую экономику – 54 млрд. долларов;

потери государственного бюджета – 48 млрд долларов.

Чиновник отметила, что каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут.

"Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и путем передачи нашему государству замороженных активов РФ" , - подчеркнула Юлия Свириденко.

Она добавила, что "зло обязательно будет наказано, и Россия на себе почувствует всю тяжесть собственных преступных действий на территории Украины".