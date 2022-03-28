Мэр: в Мариуполе заблокировано около 160 тысяч мирных жителей

В заблокированном российскими захватчиками Мариуполе сейчас находятся около 160 тыс. мирных людей, они умоляют об их спасении, сообщает Укринформ.

Об этом на прямом включении в телемарафоне UAразом сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

"К сожалению, еще достаточно много находится людей в заблокированном Мариуполе. Эта цифра точно за 100 тыс. населения, порядка 160 тыс., по нашим оценкам, людей находятся сегодня в блокированном городе Мариуполе, в котором невозможно сегодня жить, потому что нет ничего – ни воды, ни света, ни тепла, ни связи. И это страшно на самом деле. То унижение, через которое проходит сегодня каждый мариуполец ценой этой российской оккупации, это даже невозможно передать словами" , – заявил мэр.

Он отметил, что сегодня нужна полная эвакуация города Мариуполя, и надежда на это не угасает.

"Мы живем этой надеждой… Вот сейчас, например, стоят 26 автобусов, которые должны отправиться в город Мариуполь с целью эвакуации, но нет на сегодня, к сожалению, решения, чтобы они начали свое движение… Под обстрелами наши героические водители пытаются добраться до тех точек, где сегодня могут быть мариупольцы, и они ждут с надеждой, что такая возможность у них появится. Но не все в наших силах, к сожалению, мы находимся сегодня в руках этих оккупантов здесь" , – подчеркнул Бойченко.

Он также сказал, что сегодня и он, и многие украинцы надеяться на наших европейских друзей и партнеров, которые помогут организовать эвакуацию мирных жителей из разгромленного агрессором города.

"Я сегодня также, как десятки тысяч мариупольцев, жду с надеждой, что такое решение будет возможным… Мы очень надеемся на наших международных партнеров, на их твердость, на их убеждения, на слова любви. И, конечно же, мы не можем отпускать эту надежду… Очень надеемся на президентов Франции, Турции, что они все-таки достучаться, и нам откроют устойчивый "зеленый коридор", и мы заберем тех людей, которые хотят вернуться на подконтрольную территорию Украины, они просят и умоляют об этом" , – заявил городской голова.