Зеленский: я останусь с людьми, голыми руками останавливающими танки
Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что останется со своим народом до конца в противостоянии российской агрессии. Об этом Зеленский рассказал в интервью The economist, сообщает Украинская правда.
Президент напомнил, что обычные украинцы
"махали руками посреди улиц, чтобы остановить танки", как это, например, было в Херсоне, ныне оккупированном российскими войсками.
"Люди выходили и останавливали руками танки. Они решили встать и сделать это по собственному желанию. Я не мог себе позволить сказать "не делайте этого" и не мог сказать "бросайтесь под гусеницы". Я останусь с этими людьми до конца", - сказал он.