Зеленский: я останусь с людьми, голыми руками останавливающими танки

Зеленский: я останусь с людьми, голыми руками останавливающими танки
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что останется со своим народом до конца в противостоянии российской агрессии. Об этом Зеленский рассказал в интервью The economist, сообщает Украинская правда.

Президент напомнил, что обычные украинцы "махали руками посреди улиц, чтобы остановить танки", как это, например, было в Херсоне, ныне оккупированном российскими войсками.

"Люди выходили и останавливали руками танки. Они решили встать и сделать это по собственному желанию. Я не мог себе позволить сказать "не делайте этого" и не мог сказать "бросайтесь под гусеницы". Я останусь с этими людьми до конца", - сказал он.﻿

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