Зеленский: я останусь с людьми, голыми руками останавливающими танки

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что останется со своим народом до конца в противостоянии российской агрессии. Об этом Зеленский рассказал в интервью The economist, сообщает Украинская правда.

Президент напомнил, что обычные украинцы "махали руками посреди улиц, чтобы остановить танки" , как это, например, было в Херсоне, ныне оккупированном российскими войсками.