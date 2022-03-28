Чаус: продолжается обстрел Чернигова, нанесены удары по Нежину
Ситуация в Черниговской области по состоянию на утро понедельника остается практически неизменной: оккупанты обстреливают областной центр и наносят удары по пригородам Нежина. Об этом, ссылаясь на главу Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, сообщает Интерфакс-Украина.
"Ситуация у нас почти без изменений. Враг продолжает обстреливать г. Чернигов, также были обстрелы пригородов г. Нежин", – сказал Чаус в видеообращении в понедельник.
Он также высказал уверенность в том, что РФ обязательно
"ответит за все", при этом российские военные ответят своими жизнями, а все остальные – своими деньгами.