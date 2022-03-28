Арахамия: переговоры Украина-РФ в Турции начнутся во вторник

Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией стартует во вторник, 29 марта, в Турции, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы пока находимся в дороге. Из-за логистических трудностей наше прибытие ожидается достаточно поздно, наверное, очень поздно. Они (российская делегация – ред.) тоже вылетели полчаса назад, тоже прибудут где-то в районе 21, поэтому приняли решение, что все прибывают, размещаются, а завтра с 10 утра стартуем в переговорах" , - сказал он.

Накануне Арахамия сообщил, что 27 марта "на очередном раунде переговоров посредством видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта".