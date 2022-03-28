FT: западные компании опасаются, что оплата аренды в РФ нарушит санкции

Ряд западных компаний, все еще работающих в России, пытаются определить, не окажется ли выплата арендной платы за их московские офисы нарушением санкций из-за потенциальных связей с инвестиционной компанией миллиардера Романа Абрамовича, сообщает Новое время.

Об этом пишет Financial Times.

Банки Credit Suisse и Morgan Stanley, табачные компании Imperial Brands и British American Tobacco, а также юридические фирмы Baker McKenzie и Dentons являются одними из арендаторов московской недвижимости, входящей в портфель инвестиционной группы Millhouse Абрамовича. Об этом свидетельствуют адреса, указанные на их веб-сайтах и в маркетинговых материалах.

Великобритания и ЕС ввели санкции против Абрамовича, поэтому компаниям из этих юрисдикций запрещено осуществлять платежи ему или его бизнесу. Но отказ платить арендную плату из-за санкций может привести к выселению компаний из арендуемых помещений.

"Санкции делают ведение бизнеса в России все более сложным, а во многих случаях даже невозможным. Все больше и больше [компаний] просто хотят закрыться и уйти" , — сказал Джейсон Хангерфорд, санкционный юрист в Mayer Brown.

Абрамович — бывший нефтяной магнат, владелец лондонского футбольного клуба Челси, нескольких яхт и роскошных домов в США и Великобритании. Ему также принадлежит миноритарный пакет акций металлургической и горнодобывающей компании Evraz PLC.

ЕС и Великобритания ввели санкции против Абрамовича, а США воздержались. По данным Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена не вводить ограничения против российского олигарха из-за его роли как посредника в переговорах.

FT писала, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах России и Украины.