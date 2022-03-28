В МИД рассказали, куда обращаться принудительно вывезенным в РФ украинцам

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам, которых принудительно вывезли в РФ, сообщить свои данные в ближайшее посольство Украины. Соответствующая рекомендация опубликована на странице МИД в Facebook.

"В связи с массовым принудительным вывозом российскими военными граждан Украины на территорию России, рекомендуем соотечественникам, ставшим жертвами таких незаконных действий российского режима и желающих вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда" , – говорится в сообщении.

Также внешнеполитическое ведомство обнародовало контактные данные зарубежных дипучреждений.