В Украину прибыли 27 пожарно-спасательных машин, переданных Францией – посол

В Украину прибыли 27 пожарно-спасательных машин и 50 тонн оборудования, переданных Францией, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы здесь! Посольство Франции в Украине официально передало властям Украины 27 грузовых автомобилей и 50 тонн оборудования. Менее трех недель между высказыванием Украиной потребностей и этой передачей. Эффективность и солидарность между Францией и Украиной. Всем огромное спасибо. Миссия выполнена" , - написал де Понсен в Twitter в понедельник.

Как уточнили в Генеральном управлении Франции по гражданской безопасности и кризисному управлению, в Украину прибыли 27 пожарно-спасательных машин, а также медицинское и аварийно-спасательное оборудование.

Передача техники состоялась в Черновцах.